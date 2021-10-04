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Лавров счел преждевременным обсуждение влияния нового правительства Японии на диалог с РФ

Лавров заявил, что преждевременно говорить о влиянии нового правительства Японии на диалог с РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в понедельник, 4 октября, о том, что пока преждевременно анализировать будущий диалог с Японией после формирования в этой стране нового правительства.

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«Преждевременно говорить о том, как новое правительство повлияет на что-либо вообще, потому что оно только что было назначено, согласовано и одобрено. И кроме того, в самое ближайшее время, как объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, состоятся парламентские выборы, так что нынешняя команда, насколько я понимаю, будет прежде всего к этим выборам готовиться», — сказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил, что имел опыт сотрудничества с Кисидой тогда, когда тот занимал пост главы МИД Японии.

«У нас сложились достаточно конструктивные отношения, отношения откровенные. Замечу, что именно в период его работы министром иностранных дел Японии мы сформировали по поручению президента России и премьер-министра Японии концепцию совместной хозяйственной деятельности на островах Южной Курильской гряды. Посмотрим, насколько мы сможем обеспечить преемственность на этом и других направлениях российско-японского взаимодействия», — сказал Лавров.

Обе палаты японского парламента в понедельник, 4 октября, большинством голосов избрали Фумио Кисиду новым премьер-министром Японии. Выборы главы правительства были проведены ввиду окончания срока полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году в связи с внезапной отставкой Синдзо Абэ. 29 сентября Фумио Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию.

11 августа Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. В рамках диалога министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей о комплексном развитии двусторонних связей с целью их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области.

Также министры заострили внимание на Дальнем Востоке и обсудили планы совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график будущих российско-японских контактов, в том числе заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

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