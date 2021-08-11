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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Японии

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Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, в том числе стороны обменялись мнением по вопросу о мирном договоре. Об этом сообщили в среду, 11 августа, в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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Уточняется, что разговор состоялся по инициативе японской стороны.

«В ходе беседы министры рассмотрели перспективы реализации договоренностей лидеров о комплексном развитии двусторонних связей в целях их вывода на качественно новый уровень, включая расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе разговора уделено осуществлению совместных проектов в области водородной энергетики на Дальнем Востоке, а также планам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств обсудили график будущих российско-японских контактов, включая заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и церемонию открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

23 июля президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил. Глава государства напоминал, что Россия давно ведет с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курильских островах.

Ранее, 4 июня, Путин также отмечал, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Президент РФ также напомнил, что японская позиция по курильскому вопросу неоднократно претерпевала изменения, однако указал, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на четыре острова Курил, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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