Экс-посол назвал внешнеполитические приоритеты нового премьера Японии

Глава Центра Японии в шведском Институте безопасности и политики развития, бывший посол Швеции в Японии Ларс Варго в понедельник, 4 октября, рассказал «Известиям» о внешнеполитических приоритетах нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

«Я думаю, что Кисида будет в основном озабочен тем, как наиболее эффективно поддержать союз с США, одновременно ища пути улучшения отношений Японии с Китаем. Недавние заявления представителей японского правительства о том, что безопасность Тайваня также представляет жизненно важный интерес для Токио, можно рассматривать как шаг к более активной политике безопасности Японии, и Кисида, скорее всего, сделает всё возможное, чтобы сделать Японию более заметной на глобальной и региональной сценах», — предположил он.

Варго указал на то, что и Китаю, и Японии необходимо сохранить свои отношения как можно более бесконфликтными. По его мнению, военное противостояние между КНР и Тайванем не отвечало бы ничьим интересам и имело разрушительные последствия.

При этом эксперт заметил, что Япония попытается использовать заявки Китая и Тайваня на вступление во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, чтобы ослабить напряженность, включая конфронтацию между США и КНР.

«Кисида, как я вижу, не будет игнорировать отношения с Россией, но, возможно, он не будет выдвигать никаких новых инициатив. Это скорее возможность для Москвы выступить с позитивной инициативой по улучшению отношений. Если Москву и Пекин будут рассматривать как близких союзников, дистанцирование Токио от Москвы увеличится», — заключил эксперт.

О том, что Кисида избран 100-м по счету премьер-министром страны, стало известно ранее в этот день. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кисиде по случаю его избрания.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Сугой, ушло в отставку в полном составе. Позднее был объявлен новый состав кабмина.

Так, на пост генерального секретаря кабмина был назначен Хирокадзу Мацуно. Кроме того, трое из объявленных министров уже входили в состав прежнего правительства Японии: свои кресла сохранили глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

При этом из 19 назначенных глав ведомств 13 получили пост в правительстве впервые. В составе нового кабмина Японии есть три женщины, причем одна из них — Сэйко Нода — боролась с Кисидой за кресло главы партии.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.