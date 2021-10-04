В Японии объявили состав нового правительства

В Японии 4 октября объявили новый состав правительства страны после того, как премьер-министром стал глава правящей Либерально-демократической партии, экс-глава МИДа Фумио Кисида.

Так, на пост генерального секретаря кабмина был назначен Хирокадзу Мацуно, сообщает телеканал NHK.

Кроме того, трое из объявленных министров уже входили в состав прежнего правительства Японии: свои кресла сохранили глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

При этом из 19 назначенных глав ведомств 13 получили пост в правительстве впервые. В составе нового кабмина Японии есть три женщины, причем одна из них — Сэйко Нода — боролась с Кисидой за кресло главы партии, передает агентство Kyodo.

О том, что Кисида избран 100-м по счету премьер-министром страны, стало известно ранее в этот день. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Суги, ушло в отставку в полном составе.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.

Эксперт по японо-российским отношениям из Токийского университета Темпл Джеймс Браун, комментируя возможное развитие отношений между странами при новом японском премьере, напомнил, что в бытность главой МИДа Фумио Кисида не раз намекал, что считает примирительную позицию Токио в территориальном споре с Москвой ошибочной.