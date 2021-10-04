Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фумио Кисиде по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Кисидова победа: чего ждать от нового премьера Японии
И какие задачи стоят перед будущим главой страны внутри и вовне

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — указано в послании.

О том, что глава правящей Либерально-демократической партии, экс-глава МИДа Фумио Кисида избран 100-м по счету премьер-министром страны, стало известно ранее в этот день. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Сугой, ушло в отставку в полном составе. Позднее был объявлен новый состав правительства страны.

Так, на пост генерального секретаря кабмина был назначен Хирокадзу Мацуно. Кроме того, трое из объявленных министров уже входили в состав прежнего правительства Японии: свои кресла сохранили глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

При этом из 19 назначенных глав ведомств 13 получили пост в правительстве впервые. В составе нового кабмина Японии есть три женщины, причем одна из них — Сэйко Нода — боролась с Кисидой за кресло главы партии.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021