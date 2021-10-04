Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Фумио Кисиде по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Кремля.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — указано в послании.

О том, что глава правящей Либерально-демократической партии, экс-глава МИДа Фумио Кисида избран 100-м по счету премьер-министром страны, стало известно ранее в этот день. Его кандидатуру поддержали 311 из 458 парламентариев. За лидера Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано отдали свои голоса 124 человека.

За несколько часов до выборов правительство, сформированное Есихидэ Сугой, ушло в отставку в полном составе. Позднее был объявлен новый состав правительства страны.

Так, на пост генерального секретаря кабмина был назначен Хирокадзу Мацуно. Кроме того, трое из объявленных министров уже входили в состав прежнего правительства Японии: свои кресла сохранили глава МИДа Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси, а Коити Хагиуда сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

При этом из 19 назначенных глав ведомств 13 получили пост в правительстве впервые. В составе нового кабмина Японии есть три женщины, причем одна из них — Сэйко Нода — боролась с Кисидой за кресло главы партии.

29 сентября Кисида возглавил правящую в Японии Либерально-демократическую партию. До этого, в 2012–2017 годах, он занимал пост министра иностранных дел страны в кабинете Синдзо Абэ.

Фумио Кисида родился в семье потомственных политиков, связал свою жизнь с юридическим факультетом Университета Васэда, а в 1993 году впервые избрался в нижнюю палату парламента от ЛДП.