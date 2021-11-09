Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Москве выражают обеспокоенность по поводу ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, однако надеются, что происходящие там события не будут представлять угрозу безопасности России. Об этом 9 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация сейчас напряженная и тревожная. Это требует ответственного поведения всех сторон, имеющих к этому отношение», — сказал он.

В то же время спикер Кремля подчеркнул, что самым главным на данный момент является жизнь и здоровье тех людей, которые находятся у границы.

«Они требуют пропуск через границу, пытаются через нее проникнуть. А еще они требуют убежища на территории Польши, причем многие открыто об этом говорят. Мы очень внимательно наблюдаем за всем происходящим на польско-белорусской границе», — добавил Песков.

Кроме того, он сообщил, что Минск и Москва находятся на постоянной связи, в том числе по линии спецслужб.

«Мы также видим, как ответственно работают белорусские специалисты. Очень надеемся, что это никоим образом не примет форму угрозы для нашей безопасности», — заключил пресс-секретарь главы государства.

В настоящее время несколько сотен мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана идут вдоль белорусско-польской границы в сторону Польши возле погранперехода Брузго. До этого пограничная стража Польши сообщила, что с утра 9 ноября пункт пропуска «Кузница Белостокская» через границу с Белоруссией будет закрыт в связи с миграционным кризисом. Минск не видит причин для закрытия Польшей пункта пропуска «Кузница Белостокская».

Во вторник заместитель госсекретаря Союзного государства (СГ) Алексей Кубрин подчеркнул, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией нагнетается европейской стороной. По его словам, это также не может не влиять на Союзное государство с точки зрения формирования миграционной политики.

МИД Польши 9 ноября призвал срочно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных, по мнению Варшавы, к организации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Литва в свою очередь объявила о решении ввести в приграничных районах режим чрезвычайного положения.

Также Германия и Польша констатировали, что не могут справиться с ситуацией на границе своими силами. Страны попросили Евросоюз оказать помощь в разрешении миграционного кризиса.

Тогда как в минобороны Белоруссии указали на то, что обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны. Там отметили, что размещение Польшей 10 тыс. военных у совместной границы является существенной военной деятельностью.