Эксперты оценили эффект от отказа Белоруссии продавать электроэнергию Украине

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин во вторник, 9 ноября, прокомментировал «Известиям» информацию об отказе Белоруссии продавать электроэнергию Украине.

Накануне об этом сообщило украинское издание Страна.ua со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, в котором «Белэнерго» сообщает, что с ноября текущего года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. В тоже время заключение новых рамочных контрактов также не планируется.

Пикин подчеркнул, что если это действительно так, то для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия, так как сейчас в стране наблюдается тяжелейший энергетический кризис и больше половины тепловых станций остановлены из-за отсутствия угля.

Запасы угля на Украине, по его словам, находятся на критически низких уровнях. Ситуация с газом в стране лучше, чем с углем, но хуже, чем обычно, добавил он. По его словам, украинская сторона очень наделась на поставки электроэнергии из Белоруссии, которые помог ли бы компенсировать неработающие электростанции. В противном случае над энергосистемой Украины нависает угроза остановки.

«Для Украины это очень плачевная ситуация. Ну пока еще за окном плюсовая температура — это еще нормально. Но условно говоря, если она ее продлится до каких-то температур уже отрицательных, то это будет очень очень опасно для энергосистемы», — заявил он.

Он также объяснил, что если энергосистеме страны не будет хватать мощности, то могут начаться веерные отключения из-за нехватки работающих электростанций, то есть одна за одной будут отключаться области Украины.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя «Известиям» сообщения об отказе Белоруссии поставлять электроэнергию на Украину, уточнил, что речь идет о рамочных контрактах, и возможно, если такой сценарий все-таки окажется реалистичным, поставки белорусской электроэнергии будут осуществляться по другим контрактам.

При этом эксперт выразил уверенность, что Украине будет максимально сложно пройти зиму без поставок электроэнергии из Белоруссии и России, а также без поставок российского угля. Российская сторона, как подчеркнул Митрахович, пока не говорит, когда восстановит поставки энергетического угля на Украину, а последняя не может закупать электроэнергию из Европы, например, из Венгрии, для всей страны.

«Украинский министр энергетики (Герман Галущенко. — Ред.) очень пафосно заявил несколько дней назад, что не будет обращаться к России с просьбой восстановить поставки. Ну пусть не обращается. Ради бога. Тогда Украине грозит энергодефицит зимой. Ну пока уголь, то есть свой, он запасен, но он будет заканчиваться к концу зимы его не хватает», — подчеркнул эксперт.

Приобрести уголь у других стран сейчас проблематично, так как в мире большая конкуренция потребителей, все скупает Китай и цены на рынке высокие, объяснил Митраховчич. К тому же ввозить его через порты неудобно, так как там действует эффект «бутылочного горлышка».

Железнодорожное мощности тоже ограничены. Так если говорить о поставках угля из Польши, то там она сама зависит от его импорта из России, объяснил он.

«Так что не исключено, что, если не удастся договориться с Россией и Белоруссией по поводу поставок электричества и угля из России, Украину ждет масштабное отключение потребителей промышленных в конце зимы где-нибудь. Может даже и раньше. Могут даже начать экономить уголь и заранее отключать потребителей промышленных. Что будет снижать темпы роста экономического, может быть безработица, девальвация ну и тд. Много всего может быть нехорошего. Возможно дело дойдет до отключения жилых районов», — допустил Митрахович.

Позже во вторник в «Белэнерго» заявили, что Белоруссия продолжает поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь.

В белорусской компании уточнили, что письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре текущего года не запланированы.

Днем ранее на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) были опубликованы данные о том, что украинские энергопоставщики намерены импортировать из Белоруссии почти в 27 раз больше электроэнергии, чем ранее. Сообщалось, что поставки пройдут по ровному графику — без перерывов, увеличения или уменьшения мощности. Заявка сделана на 400 МВт, днем ранее она составляла 15 МВт, рассказали в ENTSO-E.

5 ноября Галущенко заявлял, что Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и Южно-Африканской Республики. Министр уточнил, что стоимость импортного угля достигает $300 за 1 т., а в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн т угля.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. Данный случай не относится к долгосрочным коммерческим контрактам, а запрос к Белоруссии стал вынужденной мерой из-за дефицита резерва поддержки частоты. Украине не хватало своей мощности, так как ТЭС не успевали набрать ее из-за дефицита угля.

В этот же день украинский премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что с 1 ноября был снят запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину. При этом он указал, что что соглашения об импорте электроэнергии из Белоруссии на Украину пока не заключены, но их подписание возможно в будущем.

27 октября в «Укрэнерго» сообщили, что восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, и сложилась ситуация, при которой цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.