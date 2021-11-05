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Видео допроса одного из нападавших в Новой Москве появилось в Сети

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Видеозапись с допросом одного из нападавших на отца с ребенком в Новой Москве появилась в распоряжении «Известий», о чем стало известно в пятницу, 5 ноября.

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Задержанный сообщил: он не осознает причин своего задержания и до этого никаких преступлений не совершал. Проясняя инцидент в Новых Ватутинках, молодой человек отметил, что на него напали, однако не смог указать, кто именно это сделал.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

Полиция установила личности всех участников нападения и сообщила о задержании третьего нападавшего, местонахождение четвертого устанавливается. Также сотрудники столичной полиции представили видеоролик с объяснениями участников драки.

5 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

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