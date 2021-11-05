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В Новой Москве толпа напала на мужчину с ребенком

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Минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Инцидент, как утверждают очевидцы, произошел в районе Новые Ватутинки.

Видео инцидента 5 ноября публикует канал РЕН ТВ. На кадрах видно, как толпа нападет на мужчину, который пытается остановить их. Однако нападавшие всё равно избили местного жителя на глазах у ребенка.

«Что делаете? Я с ребенком!» — кричит на видео мужчина.

Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в поезде на участке Московского центрального кольца (МЦК) произошла драка между двумя девушками и мужчиной. Причиной стало недовольство пассажирки громко звучащей музыкой.

Одна из пассажирок сделала замечание другой девушке из-за музыки, в перепалку ввязался мужчина, сидящий неподалеку. В итоге пассажир повалил громко слушавшую музыку девушку на сиденье и сел на нее сверху, начав душить. В адрес пассажирки посыпались угрозы, а мужчина грозился, что выкинет ее на рельсы.

29-летняя москвичка, которая возмутила пассажиров, отделалась синяками и ссадинами на лице. Полиция выясняет обстоятельства потасовки на МЦК.

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