В СК заявили об угрозе жизни ребенку при инциденте в Новой Москве

Нападение на мужчину в Новой Москве создало угрозу жизни его ребенку. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены следователями ведомства, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка», — сказала она.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По информации телеканала РЕН ТВ, избитым оказался 31-летний Александр Ж.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

На месте произошедшего работают правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве.