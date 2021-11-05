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Стала известна личность избитого в Новой Москве молодого отца

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Личность мужчины, на которого в Новой Москве ранее напали несколько человек, стала известна журналистам. По информации телеканала РЕН ТВ, избили 31-летнего Александра Ж.

Инцидент произошел 4 ноября. Минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в районе Новые Ватутинки. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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