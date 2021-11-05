Очевидец рассказал о нападении толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве

Очевидец нападения на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве в пятницу, 5 ноября, рассказал подробности произошедшего.

«Он начал говорить, что он с ребенком. Они начали обзывать его и его ребенка, начали нападать на него. Мужчина предлагал подраться один на один, чтобы было честно, но когда они начинали один на один драться, нападали уже все», — рассказал очевидец Степан Шимко каналу РЕН ТВ.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве 4 ноября. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

Позже на место нападения толпы приехали сотрудники полиции, чтобы установить личности участников конфликта. Несколько человек были помещены в автозаки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).