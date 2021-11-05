Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Уголовное дело возбуждено по факту нападения нескольких человек на мужчину с ребенком на территории микрорайона Ватутинки в Новой Москве. Об этом 5 ноября сообщили в МВД.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве 4 ноября. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

Позже на место нападения толпы приехали сотрудники полиции, чтобы установить личности участников конфликта. Несколько человек были помещены в автозаки.