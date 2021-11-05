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Камера сняла нападение толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве

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На видео попал момент нападения толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве. Кадры были опубликованы в пятницу, 5 ноября, в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что сотрудники ведомства контролируют ход процессуальной проверки по факту инцидента.

Позже на место нападения толпы приехали сотрудники полиции, чтобы установить личности участников конфликта. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как они отвели нескольких человек в автозаки.

На данный момент Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — заявила она.

Минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве ранее в этот день. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

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