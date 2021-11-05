Дело об избиении отца с ребенком в Новой Москве передали в СК

Дело об избиении отца с ребенком в Новой Москве передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по городу Москве Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной доследственной проверки, выявленной в средствах массовой информации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили.

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, СК проводит проверку по факту инцидента. Следователи в настоящее время устанавливают участников инцидента.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», — заявила она.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках. В конечном счете они его настигли и принялись избивать толпой.

5 ноября очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

На месте произошедшего работают правоохранительные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).