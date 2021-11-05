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Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке в Новой Москве

Бастрыкин указал изменить статью по драке в Новой Москве на «покушение на убийство»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке в Новой Москве с «Хулиганства» на «Покушение на убийство». Об этом 5 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как отмечается, руководителю главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову дано указание переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Распоряжение поступило после того, как пострадавшие заявили о том, что у нападавших были при себе предметы, похожие на ножи.

«Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», — отметили в СК.

Бастрыкин поручил принять меры по психологической помощи мальчику, который стал свидетелем избиения отца. Необходимо установить, не пострадал ли ребенок физически.

«Кроме того, А.И. Бастрыкин поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений», — добавили в ведомстве.

Председатель СК дал поручение подчиненным ходатайствовать об аресте задержанных. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Инцидент произошел 4 ноября вечером в Новой Москве. Группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

Полиция в настоящее время установила личности всех участников нападения, задержаны трое из них.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

Как рассказал очевидец инцидента, напавшие на мужчину с ребенком сначала били его по лицу и груди. Потом пострадавший начал звать людей на помощь, подбежали прохожие и стали разнимать драку.

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