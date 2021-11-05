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Очевидец рассказал подробности избиения мужчины с ребенком в Новой Москве

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Напавшие на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках сначала наносили ему удары по лицу и груди. Об этом 5 ноября «Известиям» рассказал юноша, ставший очевидцем произошедшего инцидента в Новой Москве.

«Он скинул ребенка, ребенок убежал к какой-то женщине. Они начали нападать на него. Мужчина предлагал один на один, но когда начиналась драка один на один, то налетали остальные и били его. Там один мужик где-то в два раза крупнее его нанес ему где-то четыре удара кулаком в область груди и в лицо. Потом он начал кричать: «Помогите кто-нибудь». Уже много людей подбежало, начали их разнимать», — рассказал местный житель, имя которого не приводится.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок, и избили.

Сам пострадавший 5 ноября рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а еще у одного злоумышленника в руках был предмет, похожий на нож.

Еще один очевидец драки рассказал, что сначала нападавшие начали обзывать мужчину и ребенка, а потом напали толпой.

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