Задержан третий подозреваемый в нападении на мужчину с сыном в Новой Москве

Столичные полицейские задержали третьего участника нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Москве. Об этом сообщили 5 ноября в главке полиции.

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», — сообщили в полиции.

Ранее в пятницу стала известна причина потасовки. Мужчина с ребенком, подвергшийся нападению в Новой Москве, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

4 ноября минимум четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Оно передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

Как рассказал очевидец, напавшие на мужчину с ребенком сначала наносили ему удары по лицу и груди. Потом пострадавший начал звать людей на помощь, подбежали прохожие и стали разнимать драку.