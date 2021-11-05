Установлены все участники нападения на мужчину с сыном в Новой Москве

Полиция установила личности всех напавших на мужчину с малолетним ребенком в Новой Москве. Об этом 5 ноября сообщил столичный главк полиции.

«В ходе проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции в течение нескольких часов были установлены все участники конфликта», — сообщили в МВД.

Ранее в пятницу в Следственном комитете сообщили о задержании двоих участников нападения на мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве. В ведомстве добавили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

4 ноября четверо мужчин напали на местного жителя с ребенком в Новой Москве. Мотивы нападения и личности участников конфликта устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Дело передано в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве.

Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как группа мужчин начинала преследовать мужчину с ребенком, после того как повстречалась с ним на улице. Отец бросился бежать с малышом на руках, но его догнали и принялись избивать толпой.

5 ноября стало известно, что мужчина, которого атаковала группа нападавших, в апреле этого года был судим за мошенничество. Его приятель, находившийся с ним рядом, неоднократно привлекался к уголовной ответственности.