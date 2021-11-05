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Подозреваемый в избиении мужчины с ребенком рассказал о причинах конфликта

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Один из задержанных по подозрению в нападении на мужчину в Новых Ватутинках заявил, что конфликт начал сам отец ребенка. Об этом 5 ноября сообщает РЕН ТВ.

«Он на меня напал», — сказал подозреваемый.

Ранее в пятницу полицейские задержали третьего участника нападения.

Также стала известна причина потасовки. Мужчина с ребенком, подвергшийся нападению в Новой Москве, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Инцидент произошел 4 ноября в Новой Москве. Группа лиц подвергла избиению двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Полиция установила личности всех участников нападения.

По словам пострадавшего мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет.

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