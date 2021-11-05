Стала известна причина нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

Мужчина с ребенком, подвергшийся нападению в Новой Москве, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Об этом 5 ноября сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, знакомый пострадавшего задел нападавших плечом, что и послужило причиной конфликта.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По информации следствия, нападение произошло неподалеку от жилых домов, находящихся по Нововатутинскому проспекту в Новой Москве. Группа лиц подвергла избиению двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

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