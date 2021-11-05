Рошаль раскритиковал уволившихся медиков в ЕАО

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль раскритиковал решение медработников уволиться из-за нежелания проходить вакцинацию от COVID-19.

Он посчитал такой поступок недопустимым.

«Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание», — цитирует специалиста «Говорит Москва».

О решении работников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО) уволиться стало известно 4 ноября. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже сообщалось, что их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Как отметил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, медики работают в защитных костюмах, следовательно они могут не иметь иммунитета к коронавирусу. При этом он предположил, что и со стороны руководства может транслироваться неправильный подход.

Увольнение медиков возмутило некоторых пользователей Сети. Одни усмотрели предательство в решении врачей отказаться от своей работы в разгар пандемии, другие же охарактеризовали данный поступок как «демарш медиков-антиваксеров».

В свою очередь, власти ЕАО уточнили, что среди написавших заявления — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — водитель и уборщицы. Власти отметили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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