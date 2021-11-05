До 27 возросло число решивших уволиться врачей из-за вакцинации

Работники скорой помощи Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении, мотивированное нежеланием вакцинироваться от коронавируса. В настоящий момент их количество оценивается в 27 человек, о чем в пятницу, 5 ноября, сообщила региональная прокуратура.

Изначально о желании покинуть место работы по причине вакцинации сообщили 15 медиков из Облучья. Солидарность с коллегами выразили сотрудники Пашкинского филиала скорой помощи.

«Присутствовали 19 сотрудников двух филиалов скорой помощи из города Облучье и села Пашково. Выяснилось, что из этих филиалов поступило 27 заявлений на увольнение из-за принуждения к вакцинации. У помощницы прокурора вызвала удивление формулировка заявлений на увольнение. Мы написали их из-за того, что отказываемся ставить прививку. Она думала, что мы по собственному желанию написали заявления», — приводятся слова депутата районного собрания от КПРФ Ивана Краснослободцева в материале областной газеты Nabat.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Подобные действия медиков возмутили некоторых пользователей Сети. Одни усмотрели предательство в решении врачей отказаться от своей работы в разгар пандемии, другие же охарактеризовали данный поступок как демарш-медиков-антиваксеров.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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