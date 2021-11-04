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Решение медиков в ЕАО уволиться из-за вакцинации возмутило пользователей Сети

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Решение работников скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), написавших заявление на увольнение из-за нежелания делать прививку от коронавируса, возмутило ряд пользователей интернета. Решение медиков уйти из профессии обсуждается в соцсетях.

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Кто-то называет врачей, желающих уйти с работы в разгар пандемии, предателями, а другие назвали их поступок демаршем медиков-антиваксеров.

«Меня интересует, где обучались эти так называемые врачи? Кто у них преподаватели?», «Ну вот... Это же в Еврейке роддомов уже не осталось? Сейчас еще и скорых не станет», — пишут пользователи Twitter.

В местных СМИ решение врачей оценили выражением «пчелы против меда».

О решении работников скорой помощи города Облучье в ЕАО уволиться стало известно 4 ноября. Заявления написали 15 сотрудников.

По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Накануне портал 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря надзорной службы Ольгу Малеву сообщил, что Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Отмечалось, что руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру.

Тогда же стало известно, что в Воронежской области расследуются семь уголовных дел, связанных с подделкой QR-кодов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. Детали уголовных дел, как и личности фигурантов, в полиции не раскрывают.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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