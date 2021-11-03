Семь уголовных дел о подделке QR-кодов возбудили в Воронежской области

В Воронежской области расследуются семь уголовных дел, связанных с подделкой QR-кодов и сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правонарушения были совершены с использованием средств связи или личного контакта. Детали уголовных дел, как и личности фигурантов, в полиции не раскрывают.

Как уточняет ИА «Абирег», система QR-кодов начала действовать в Воронежской области с 11 октября. Однако с 25 октября по 7 ноября их действие приостановили по причине нерабочих дней. Затем система возобновит работу.

28 октября руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев рассказал, что в России в зависимости от тяжести последствий использования поддельного сертификата о вакцинации против коронавируса предусмотрены как штрафы в размере порядка 40 тыс. рублей, так и тюремное заключение на один год. Последний вид наказания может быть применен к гражданину, если использование им подделки привело к заболеванию других людей или их смерти.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом может выйти на стадию плато через две недели, если россияне будут соблюдать карантинные ограничения. Действующие во время нерабочих дней ограничения должны быть эффективны, и чем они строже, тем более короткого срока достаточно, подчеркнул эксперт.

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