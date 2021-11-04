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Врачи скорой помощи в ЕАО уволились из-за нежелания вакцинироваться

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Работники скорой помощи в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявления на увольнение из-за нежелания проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом они рассказали в четверг, 4 ноября.

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«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать», — сообщил один из сотрудников «скорой» «РИА Новости».

Принявшие решение уволиться медработники заявляют, что подрабатывают в госпитале, где лечатся больные COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил, что медики действительно написали заявления об увольнении. При этом он подчеркнул, что данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

«Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — указано в публикации в Instagram областного департамента здравоохранения.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

Старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиям» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

В августе российский лидер назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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