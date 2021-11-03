Росздравнадзор начнет выявлять активных антипрививочников

Росздравнадзор займется выявлением медиков и граждан, которые призывают к отказу от вакцинации. Руководитель ведомства Алла Самойлова поручила писать на них заявление в Следственный комитет России и прокуратуру. Об этом в среду, м3 ноября, сообщает портал 66.ru со ссылкой на пресс-секретаря надзорной службы Ольгу Малеву.

Согласно приказу, руководители территориальных органов Росздравнадзора должны отслеживать людей, «принимающих участие в антипрививочной кампании и активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Как отметила руководитель надзорного ведомства, такие действия подпадают под две статьи УК РФ — 207.1 и 207.2.

Статья 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) предусматривает наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет. Виновным по ст. 207.2 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

Ранее, 2 ноября, ЕС заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в РФ. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

Распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза — незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя то, что в Евросоюзе ожидают от России пресечения подобных явлений, заявил, что любая подделка документов должна караться по закону, подделка сертификатов о вакцинации стала предметом особой озабоченности правоохранительных органов в РФ. По мнению представителя Кремля, фальшивые сертификаты не осложнят возможное взаимное признание этих документов.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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