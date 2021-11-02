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Песков прокомментировал ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации

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Любая подделка документов должна караться по закону, подделка сертификатов о вакцинации стала предметом особой озабоченности правоохранительных органов в РФ. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя то, что в Евросоюзе ожидают от России пресечения подобных явлений.

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По мнению представителя Кремля, фальшивые сертификаты не осложнят возможное взаимное признание этих документов.

«В обозримой перспективе мы надеемся выйти на взаимное признание сертификатов о вакцинации. Это важно для граждан, мы должны обеспечить свободу передерживания даже в условиях пандемии», — сказал он.

Как продолжил Песков, подделывают сертификаты о вакцинации и в России, и в странах Евросоюза. Везде с этим ведется борьба.

Ранее во вторник ЕС заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в РФ. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

Распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».

Специалисты международной компании по кибербезопасности рассказали 1 ноября о возможности купить за $300 поддельный электронный документ, выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории Евросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.

29 октября стало известно, что страны «Большой двадцатки» разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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