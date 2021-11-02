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ЕС заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов

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Расследования случаев фальсификации антиковидных документов европейского образца ожидают в Евросоюзе после сообщений о появлении в даркнете площадок по продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от COVID-19. В представительстве Евросоюза (ЕС) в России заявили 2 ноября, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного.

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«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — рассказали РБК в дипмиссии.

Распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза, незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».

Специалисты международной компании по кибербезопасности рассказали 1 ноября о возможности купить за $300 поддельный электронный документ, выбрав страну вакцинации и один из одобренных на территории Евросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna.

29 октября стало известно, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Они планируют серьезно прорабатывать данный вопрос, но пока решения на этот счет нет.

Система цифровых сертификатов о COVID-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.

3 мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции сертифицированными на территории объединения препаратами.

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