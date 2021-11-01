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Эксперты выявили предлагающих европейский COVID-сертификат мошенников

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Специалисты международной компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, сообщили, что в даркнете появились предложения о покупке европейских сертификатов о вакцинации. Информацию об этом 1 ноября пишет РБК.

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Уточняется, что в объявлениях предлагается выбрать страну вакцинации и один из одобренных на территории Евросоюза препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson или Moderna. Средняя стоимость такого документа — $300, иногда мошенники указывают, что принимают оплату в криптовалюте.

Объявления публикуются на русском и английском языках. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код. Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы. Покупателям обещают, что подлинность COVID-сертификата можно проверить в cпециальных приложениях, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что злоумышленники еще с марта текущего года пытаются разными способами заработать на пандемии коронавируса, ограничений и вакцинации. Теперь же злоумышленники пытаются проводить махинации, используя желание людей более свободно передвигаться по миру.

«Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, все подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги», — пояснил Галов.

29 октября сообщалось, что страны «большой двадцатки» (G20) разделяют мнение о том, что взаимное признание сертификатов о вакцинации существенно ускорило бы восстановление экономики и улучшило качество жизни граждан. Они планируют серьезно прорабатывать данный вопрос, но пока решения на этот счет нет.

Система цифровых сертификатов о COVID-статусе заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.

12 мая глава Европейской ассоциации по туризму (ETOA) Том Дженкинс заявил о том, что COVID-сертификаты в ЕС должны быть временной мерой, так как, несмотря на то что в нынешней ситуации они могут помочь туризму, такие меры могут стать препятствием для путешествий. Также, по его мнению, сертификаты не должны быть выведены на принудительный формат.

3 мая Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции сертифицированными на территории объединения препаратами.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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