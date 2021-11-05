Власти ЕАО прокомментировали ситуацию с увольнением сотрудников скорой

В департаменте информполитики губернатора и правительства ЕАО в пятницу, 5 ноября, прокомментировали ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи из-за нежелания вакцинироваться.

Так, по данным властей региона, среди написавших заявления — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — водитель и уборщицы. Местные власти отметили, что во всех отделениях ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в общей сложности привиты 90% сотрудников.

Кроме того, в аппарате главы региона заявили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

«Законное право работника — освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от COVID-19. Ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашково», — приводит сообщение пресс-службы департамента «РИА Новости».

Также в департаменте отметили, что всего написали заявление 26 человек.

О решении работников скорой помощи в ЕАО уволиться стало известно 4 ноября. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже сообщалось, что их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Подобные действия медиков возмутили некоторых пользователей Сети. Одни усмотрели предательство в решении врачей отказаться от своей работы в разгар пандемии, другие же охарактеризовали данный поступок как «демарш медиков-антиваксеров».

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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