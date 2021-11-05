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Врач-иммунолог прокомментировал увольнение медиков в ЕАО

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Контактируя в защитных костюмах с пациентами, врачи могли не заболеть, следовательно, они не имеют иммунитет к коронавирусу. Так в пятницу, 5 ноября, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал увольнение медиков в ЕАО из-за нежелания вакцинироваться.

«Если они приходят в защитных костюмах, соблюдают все требования, то они не обязательно должны подхватить вирус. Поэтому у них может и не быть никакого иммунитета. Конечно, это неправильно», — сказал врач РЕН ТВ.

Он также заявил, что и со стороны руководства был неправильный подход.

«Что касается отказа врачей или сотрудников, скорее, скорой помощи, то есть с обеих сторон неправильный подход, я считаю. Конечно, руководство должно было объяснить, потому что людям, специалистам, им нужно не просто сказать: вот так вот, и всё! Нужно объяснить: что и зачем», — отметил Жемчугов.

О решении работников скорой помощи в ЕАО уволиться стало известно 4 ноября. Изначально заявления написали 15 сотрудников, однако позже сообщалось, что их число увеличилось до 27. По словам медиков, они подрабатывают в госпитале, где лечатся пациенты COVID-19, а значит, у них якобы уже есть иммунитет к заболеванию.

Главврач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил получение заявлений от медиков. По его словам, данное решение никак не отразится на качестве медицинской помощи и не повлияет на жизни граждан.

Подобные действия медиков возмутили некоторых пользователей Сети. Одни усмотрели предательство в решении врачей отказаться от своей работы в разгар пандемии, другие же охарактеризовали данный поступок как «демарш медиков-антиваксеров».

В свою очередь власти ЕАО заявили, что среди написавших заявления — восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — водитель и уборщицы. Власти отметили, что решение уволиться из-за нежелания ставить прививку является законным правом персонала.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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