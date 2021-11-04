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Карпин устроил танцы на вечеринке во время ограничений из-за COVID-19

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Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин пустился в пляс на закрытой вечеринке перед заключительными матчами команды. Об этом 4 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Карпин стал гостем торжества полузащитника «Ростова» Дениса Глебова. Ему 3 ноября исполнилось 22 года.

На видео, появившемся в Сети, можно увидеть коллектив музыкантов и танцующих гостей. Карпин танцевал под песню «Счастье» из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Также приглашенные на вечеринку играли в рулетку. При этом на лицах гостей Глебова не было масок. Социальная дистанция тоже не соблюдалась.

1 ноября сообщалось, что российские артисты уехали в Минск, чтобы отметить Хеллоуин на вечеринке, которую устроил DJ Smash (Андрей Ширман). Кадры с вечеринки по случаю Хеллоуина опубликовали актриса Наталья Рудова, музыканты Artik & Asti, блогер Ида Галич. Пользователи предположили, что мероприятие состоялось в Москве, но не афишировалось.

В настоящее время в большинстве российских регионов массовые мероприятия запрещены из-за распространения коронавируса. В частности, в Москве не работают бары, клубы и рестораны.

Как стало известно ранее в четверг, порядка 10 тыс. нарушений масочного режима зафиксировано в общественном транспорте Москвы в первые нерабочие дни, действующие в городе с 28 октября. Поводом для оформления постановления о нарушении является также неправильное ношение маски.

Накануне стало известно, что в Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней. Как отметил мэр города Сергей Собянин, данное решение принято на фоне стабилизации ситуации с инфекцией.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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