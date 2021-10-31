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Российские артисты уехали праздновать Хэллоуин в Минск в разгар COVID-19

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Российские артисты в ночь на воскресенье, 31 октября, уехали в Минск, чтобы отметить Хэллоуин на вечеринке, которую устроил DJ Smash (Андрей Ширман). Кадрами с мероприятия звезды шоу-бизнеса поделились в своих соцсетях.

В настоящее время в большинстве российских регионов массовые мероприятия запрещены из-за распространения коронавируса. В частности, в Москве не работают бары, клубы и рестораны. При этом в белорусском Минске ограничения не объявлены.

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Кадры с вечеринке по случаю Хэллоуина опубликовали актриса Наталья Рудова, музыканты Artik & Asti, блогер Ида Галич. В комментариях к видеороликам пользователи предположили, что мероприятие состоялось в Москве, но не афишировалось. Подписчики артистов полагают, что легенда с Минском была придумана, чтобы не возникло проблем с полицией и Роспотребнадзором.

Представители артистов не стали комментировать РЕН ТВ эту ситуацию. Так, представитель Галич заявила, что ничего не знает о мероприятии, а продюсер Ульяна Банана бросила трубку. Также поступил и организатор мероприятия DJ Smash.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах РФ, где были введены жесткие коронавирусные ограничения.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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