В транспорте Москвы выявили 10 тыс. безмасочников в нерабочие дни

Порядка 10 тыс. нарушений масочного режима зафиксированы в общественном транспорте Москвы в первые нерабочие дни, действующие в городе с 28 октября. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, целью проверочных мероприятий в транспорте является создание безопасной среды для пассажиров. Данные меры необходимы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

«Только в первые нерабочие дни было выявлено почти 10 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте. Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки», — подчеркнул Султанов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что поводом для оформления постановления о нарушении является также неправильное ношение маски. Так, средства индивидуальной защиты должны полностью закрывать органы дыхания.

Накануне стало известно, что в Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней. Как отметил мэр города Сергей Собянин, данное решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

1 ноября руководитель ГКУ «Организатор перевозок» сообщил об усилении контроля за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы в нерабочие дни. По его словам, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров. Также он сообщил, что многие люди неправильно носят маску или вовсе ее снимают в транспорте.

При этом Собянин в тот же день указал на то, что ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной. Он отметил, что за последнюю неделю госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

31 октября в столице увеличили число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь пройти ПЦР-диагностику жители столицы смогут в 70 точках. Протестироваться на наличие коронавирусной инфекции жители Москвы смогут в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций Московского метрополитена — на «Тверской», «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Власти Москвы приняли решение о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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