Прямой эфир
Мир
Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer
Общество
Украина подтвердила гибель своих граждан в катастрофе Ан-12 под Иркутском
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства
Мир
В Италии допустили возможность ревакцинации привитых «Спутник V»
Интернет
Данные более 45 млн пользователей VPN-сервисов попали в Сеть
Экономика
В «Газпроме» заявили о незаинтересованности в высоких ценах на газ в Европе
Мир
Премьер Украины спрогнозировал сложный отопительный сезон
Общество
В Роспотребнадзоре назвали причины ложноотрицательных тестов на COVID-19
Мир
Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Языковой омбудсмен Украины заявил о провале борьбы с русским языком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина «провалила борьбу с русским языком», так как в стране повсюду слышится суржик — смесь украинского и русского языков. С таким заявлением в четверг, 4 ноября, выступил украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — сообщил омбудсмен в эфире радио «Голос ФМ».

Ранее, 30 октября, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума», потому что в его творчестве «было противоречие между формой и содержанием», так как писатель якобы думал на украинском языке, а писал по-русски. Экс-депутат рады отметила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне».

Высказывание украинского политика оценил российский сенатор Алексей Пушков, который заметил, что Фарион — готовый пациент психбольницы, а у Гоголя были причины для того, чтобы писать на русском языке — языке мощной богатой и развитой культуры.

В июле Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021