Языковой омбудсмен Украины заявил о провале борьбы с русским языком

Украина «провалила борьбу с русским языком», так как в стране повсюду слышится суржик — смесь украинского и русского языков. С таким заявлением в четверг, 4 ноября, выступил украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень.

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — сообщил омбудсмен в эфире радио «Голос ФМ».

Ранее, 30 октября, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума», потому что в его творчестве «было противоречие между формой и содержанием», так как писатель якобы думал на украинском языке, а писал по-русски. Экс-депутат рады отметила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне».

Высказывание украинского политика оценил российский сенатор Алексей Пушков, который заметил, что Фарион — готовый пациент психбольницы, а у Гоголя были причины для того, чтобы писать на русском языке — языке мощной богатой и развитой культуры.

В июле Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.