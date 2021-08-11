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В Киеве заявили об угрозе из-за отсутствия дубляжа фильмов на украинском языке

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То, что фильмы и сериалы, транслируемые на каналах Украины, выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны. Такое мнение 11 июля высказал уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

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«Несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины. Исходя из этого, системное нарушение языкового законодательства, которое мы наблюдаем на отдельных телевизионных каналах во время трансляции фильмов и сериалов, подпадает под такие признаки и можно говорить о том, что это угроза национальной безопасности и обороне Украины», — сказал Креминь в эфире местного «24 канала».

По его словам, нормы языкового закона по дублированию контента не выполняют телеканалы «1+1», «Интер» и «Украина». При этом Креминь отметил, что у властей Украины есть достаточно инструментов, чтобы контролировать выполнение языкового закона в стране.

Ранее, 15 июня, Креминь заявил, что две трети сериалов на украинских каналах транслируются на русском языке. Этот факт уполномоченный по защите государственного языка Украины назвал катастрофой.

Такую реакцию на Украине вызвало исследование, проведенное за месяц до вступления в силу закона об обязательной трансляции фильмов и сериалов на украинском языке. Мониторинг показал, что на каналах «1+1», «Интер», «Украина», СТБ и ICTV из 43 сериалов 29 показывают на русском языке.

Ранее, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому для населения страны, в том числе на неподконтрольных Киеву территориях, будет обеспечен доступ по меньшей мере к 12 украинским телеканалам.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

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