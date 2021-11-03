Пушков оценил слова экс-депутата рады о «сумасшествии» Гоголя из-за русского языка

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион — готовый пациент психбольницы. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя ее слова о том, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» из-за русского языка.

«Ирина Фарион давно уже готовый пациент для психбольницы. На ней можно писать научные работы о пагубном влиянии на личность параноидального синдрома специфического украинского ультранационализма», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что были причины, по которым Гоголь писал именно на русском языке, а не на украинском.

«Что же касается Гоголя, то он писал свои произведения на русском языке по одной причине: это язык мощной, богатой и развитой культуры, а не хуторской и провинциальной. Он прекрасно понимал, что даже «Вечера на хуторе близ Диканьки» с их малоросским эпосом можно написать только на русском», — отметил он.

По словам сенатора, в XIX веке украинского языка «толком не было», но и на современном украинском, по его мнению, Гоголь писать бы не смог.

«Нет в нем того богатства и выразительности», — подчеркнул Пушков.

Сенатор назвал русский язык цивилизационным, общемировым феноменом, добавив, что «надо быть потенциальной клиенткой психбольницы, чтобы отказываться это понимать».

Ранее, 30 октября, Фарион заявила, что Гоголь «сошел с ума», потому что «было противоречие между формой и содержанием», так как писатель якобы думал на украинском языке, а писал по-русски. Экс-депутат рады отметила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне».

Ранее, 15 октября, украинские журналисты сорвали интервью из-за невозможности говорить по-русски. Ведущие телеканала «Украина 24» пытались обсудить с экспертом из Грузии ряд вопросов, но обратились к нему по-украински. В итоге специалист их не понял и попросил говорить по-русски.

До этого, 26 сентября, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказала о случаях ограничения использования русского языка на Украине. В Европейский день языков политсила отметила, что в Европе в этот праздник говорят о важности изучения и развития различных языков, при этом Киев поступает наоборот.

В июле уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.