На Украине заявили, что Гоголь «сошел с ума» из-за русского языка

Писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в субботу, 30 октября, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион.

«Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски», — сказала она в эфире YouTube-канала Island.

Фарион добавила, что Гоголь вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец пишет по-русски.

15 октября украинские журналисты сорвали интервью из-за невозможности говорить на русском. Телеведущие канала «Украина 24» пытались обсудить с экспертом из Грузии ряд вопросов, но обратились к нему по-украински. В итоге специалист их не понял и попросил говорить по-русски.

В сентябре языковая проблема коснулась и президента Украины Владимира Зеленского. Во время интервью аналитику из США Фариду Закарии об итогах переговоров с главой Белого дома Джо Байденом он не смог выбрать язык, на каком будет говорить, и задействовал оба.

Тогда же украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» рассказала о случаях ограничения использования русского языка на Украине. В Европейский день языков политсила отметила, что в Европе в этот праздник говорят о важности изучения и развития различных языков, при этом Киев поступает наоборот.

В июле уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что тот факт, что фильмы и сериалы на каналах Украины выходят без дубляжа на украинском языке, представляет угрозу национальной безопасности страны.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С 16 января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.