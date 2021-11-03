Сенатор раскритиковал намерение США «укреплять энергобезопасность Киева» за счет РФ

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о работе над укреплением энергобезопасности Украины сводится к тому, чтобы принуждать Россию продолжать транзит газа через эту страну. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем профиле в Facebook.

Если бы Белый дом предоставил Киеву льготные или безвозмездные поставки американских газа и нефти или финансировал закупки углеводородов, то такое решение США можно было бы оценить как правильный шаг, отметил сенатор. Однако, по мнению Косачева, США не будут оказывать киевским властям такие меры поддержки.

«Уверен, и Блинкен, и его начальники поперхнулись бы от такой постановки вопроса — «с какой стати мы должны содержать и кормить эту страну?», — пояснил вице-спикер Совфеда.

По словам Косачева, заявление главы Госдепартамента — на самом деле о том, что Вашингтон продолжит принуждать Москву «укреплять энергобезопасность Киева», продолжая транзита российского газа через Украину на невыгодных для РФ условиях по неэкологичным и трубопроводам.

Подобное развитие событий было бы интересно лишь украинским тактикам и американским стратегам, добавил сенатор.

«Российский интерес давно уже в другом — обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям», — подчеркнул парламентарий.

РФ совершает уверенные шаги в данном направлении, однако в этот процесс вмешиваются США, пытаясь «решать свои проблемы только в свою пользу и только за счет других», подытожил Косачев.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что после запуска российского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению». По словам Витренко, запуск СП-2 может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Подписание договора спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.