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В Свердловской области несовершеннолетних перестанут пускать в ТЦ без родителей

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В Свердловской области подростков перестанут пускать в торговые центры (ТЦ). Об этом 2 ноября сообщает E1.RU со ссылкой на источники в муниципалитетах.

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«С 4 ноября несовершеннолетние не допускаются в ТЦ, в отдельные игровые и развлекательные зоны без сопровождения родителей»,— рассказал источник.

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали 718 новых случаев коронавирусной инфекции. 503 человека с COVID-19 выздоровели, 28 скончались. С 30 октября в регионе действуют QR-коды в торговых центрах, общепите и ряде других предприятий. 22 октября заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в области вводится обязательный домашний режим для пожилых граждан, которые не прошли процедуру вакцинации. Данное ограничение также будет действовать в отношении жителей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

1 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она пояснила, что прирост новых случаев коронавируса наблюдается в 78 регионах, а снижение — в двух, Республике Калмыкия и Республике Карелия.

21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что введение новых коронавирусных ограничений является вынужденной мерой. Он напомнил, что пандемия продолжается.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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