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Врач рассказал о лекарствах при коронавирусе

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Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рассказал 28 октября о лекарственных препаратах, которые нельзя самостоятельно применять при лечении коронавируса.

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Так, по его словам, у кортикостероидов множество побочных эффектов, вред от которых может перевесить пользу.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу»,— написал врач в Facebook.

Кроме того, с особой осторожностью стоит отнестись к противовирусным препаратам, поскольку лекарств, направленных против самого SARS-CoV-2, в стране еще нет. Мельников отметил, что в лучшем случае эти препараты просто неэффективны, а в худшем могут нанести существенный вред.

Помимо прочего, при амбулаторном лечении коронавируса нельзя принимать антибиотики, так как они не действуют на вирус, уточнил специалист.

Также он рассказал, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.

Ранее, 1 ноября, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что опасным симптомом при коронавирусе является пониженная температура тела. По его словам, низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. Кроме того, она призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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