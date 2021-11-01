Вирусолог рассказал об опасном симптоме COVID-19

Опасным симптомом при коронавирусе является пониженная температура тела. Об этом 1 ноября рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти», — отметил доктор.

Пациенты с температурой 36 градусов и ниже — самые тяжелые больные. Низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

Контролировать температуру тела лучше всего поможет ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств.

«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — сказал медик телеканалу «Звезда».

Когда инфекция протекает в легкой форме, то температура у человека не меняется. Если врач игнорирует низкую температуру тела, пациенту надо обратиться к другому специалисту, посоветовал Жемчугов.

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На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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