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Вирусолог рассказал об опасном симптоме COVID-19

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Опасным симптомом при коронавирусе является пониженная температура тела. Об этом 1 ноября рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти», — отметил доктор.

Пациенты с температурой 36 градусов и ниже — самые тяжелые больные. Низкая температура говорит о неспособности организма справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

Контролировать температуру тела лучше всего поможет ртутный термометр, который точнее бесконтактных и электронных устройств.

«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом», — сказал медик телеканалу «Звезда».

Когда инфекция протекает в легкой форме, то температура у человека не меняется. Если врач игнорирует низкую температуру тела, пациенту надо обратиться к другому специалисту, посоветовал Жемчугов.

В октябре в беседе с «Известиями» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, что тяжелое течение COVID-19 может вызвать любой штамм коронавируса, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма заболевшего.

28 октября главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что на протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. Такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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