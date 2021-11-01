Эпидемиолог объяснил возникновение тяжелого течения COVID-19 при любом штамме

Тяжелое течение COVID-19 может вызвать любой штамм коронавируса, так как все зависит от индивидуальных особенностей организма заболевшего. Поэтому опасность представляют любые мутации, заявил в беседе с «Известиями» врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Ранее в этот же день директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава России Елена Голухова на пресс-конференции о последствиях COVID-19 для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике, заявила, что как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения заболевания.

По данным медиков, как отметила Голухова, 87% больных, перенесших коронавирус, имеют изменения в сердце.

«Насколько я могу судить сейчас, типирование каждого конкретного генотипа вирусной частицы, выявленной от больного, не проводится», — отметил Шунков.

По его словам, коронавирус будет неизбежно матировать в процессе циркулирования, так как это вписывается в его эволюционную природу. При этом за вариантами, которые обладают наиболее высоким мутационным потенциалом, ведется наблюдение и учет.

«Определять генотип штамма у человека, который заболел новой коронавирусной инфекцией, возможно в начале заболевания, но практической пользы и большого смысла в этом нет. Потому что, несмотря на то что штаммов уже существует несколько активно распространяющихся, для медицины интерес будут представлять только те, заболевание которыми сопровождается появление новых симптомов, которые раньше не регистрировались, а также высоким уровнем летальности», — объяснил эпидемиолог.

28 октября главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что на протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. Такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать, предупредила она.

Повторейко также отметила, что под вирус нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов. Помимо этого, для спасения жизней пациентов важен обмен опытом учреждений здравоохранения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.