Прямой эфир
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube
Мир
В ВОЗ заявили о новой вспышке заболеваемости и смертности от COVID-19
Мир
Молдавия заключила контракт на закупку 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза»
Экономика
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м
Наука
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
Интернет
Цукерберг рассказал о метавселенной Facebook
Мир
Президент Молдавии назвала виновных в газовом кризисе
Мир
В РФ заявили о готовности к нормальному и прагматичному диалогу с США
Общество
Госпиталь для пациентов с COVID-19 развернули в парке «Патриот»
Общество
В РФ разрешили мероприятия с заполняемостью до 70% при наличии QR-кодов
Сюжет:

Псковский врач сообщила о новых симптомах COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. Об этом в четверг, 28 октября, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе со специалистами оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
Почему бизнес заинтересован в ускорении темпов прививочной кампании

Такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать, предупредила Повторейко.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — отметила специалист.

Повторейко также отметила, что под вирус нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов. Помимо этого, для спасения жизней пациентов важен обмен опытом учреждений здравоохранения, резюмировала врач.

Осенью 2021 года симптомы коронавируса поменялись. Теперь болезнь на первых порах можно спутать с простудой или гриппом. Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков заявил 30 сентября, что у заболевших COVID-19 могут быть боли в горле, высокая температура, а также головокружение, глухота и потеря обоняния.

28 октября стало известно, что Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусом. Отмечалось, что к настоящему моменту субъектам России уже передано более 347 т сжиженного кислорода для медицинских учреждений.

При этом за минувшие сутки в России зарегистрировали 40 096 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Количество летальных исходов от последствий течения коронавируса за прошедшие сутки составило 1159, полностью выздоровели 29 318 граждан.

20 октября президент России подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021