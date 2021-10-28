Псковский врач сообщила о новых симптомах COVID-19

На протяжении четырех волн COVID-19 появились такие новые симптомы заболевания, как лихорадка. Об этом в четверг, 28 октября, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в беседе со специалистами оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, стали встречаться реже. При этом у пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать, предупредила Повторейко.



«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — отметила специалист.

Повторейко также отметила, что под вирус нужно подстраиваться и заниматься диагностикой новых симптомов. Помимо этого, для спасения жизней пациентов важен обмен опытом учреждений здравоохранения, резюмировала врач.

Осенью 2021 года симптомы коронавируса поменялись. Теперь болезнь на первых порах можно спутать с простудой или гриппом. Глава Профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков заявил 30 сентября, что у заболевших COVID-19 могут быть боли в горле, высокая температура, а также головокружение, глухота и потеря обоняния.



28 октября стало известно, что Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусом. Отмечалось, что к настоящему моменту субъектам России уже передано более 347 т сжиженного кислорода для медицинских учреждений.

При этом за минувшие сутки в России зарегистрировали 40 096 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Количество летальных исходов от последствий течения коронавируса за прошедшие сутки составило 1159, полностью выздоровели 29 318 граждан.

20 октября президент России подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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