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Попова назвала неделю недостаточным сроком для стабилизации ситуации с COVID

Попова сочла неделю недостаточным сроком, чтобы переломить ситуацию с COVID-19
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Одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. На это потребуется больше времени, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая также призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер.

«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Необходимо не менее одной инкубации (инкубационный период штамма COVID-19 «Дельта», наиболее распространенного в России). Скорее всего, недели нам будет недостаточно, и понадобится больше времени», — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом 1 ноября.

Ранее в понедельник Попова заявила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост заболевших наблюдается в 78 регионах страны, в то время как снижение отмечается только в двух.

В этот же день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что в период нерабочих дней главное — снизить показатели прироста COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинских сотрудников.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты, за сутки снизилось число больных COVID-19 под наблюдением врачей.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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