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Лавров заявил о желании НАТО научить Россию жить

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Североатлантический альянс хотел научить Москву жить, используя для пропаганды и давления заседания Совета Россия-НАТО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном газетой Corriere della Sera в понедельник, 1 ноября.

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«НАТО, когда еще были заседания совета Россия – НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины. В этом был их интерес, усилить пропаганду и проводить давление на Россию», — заявил он.

Глава МИД отметил, что «вопрос закрыт», а НАТО при необходимости может обращаться к послу РФ в Бельгии.

Днем раннее Лавров заявил, что НАТО демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. В этот же день российский сенатор Алексей Пушков посчитал полным провалом руководства Североатлантического альянса утрату контактов с РФ. Так он отреагировал на слова экс-верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что альянсу необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе. Лавров 18 октября посоветовал союзникам НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех «возникнут какие-то экстренные дела», а 30 октября адмирал ВМС США в отставке и экс-главком альянса Джеймс Ставридис назвал это выражение Лаврова «едким».

При этом 30 октября стало известно, что штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил, а также сил поддержки НАТО начинают операции в Черном и Средиземном морях. В тот же день появились кадры, как вооруженный крылатыми ракетами эсминец военно-морских сил США «Портер» прошел по проливу Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

По словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктора военных наук Константина Сивкова, своими учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию. Он обратил внимание на то, что в этом регионе может начаться более активное присутствие кораблей со стороны стран альянса.

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