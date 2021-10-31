В Киеве не увидели нарушений Минска-2 в применении БПЛА в Донбассе

Украина не нарушила Минские договоренности, применив беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Об этом заявил 31 октября внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов.

«А дроны, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, отнюдь не являются иностранными. Вот и всё», — отметил он в эфире телеканала «Дом».

Ранее в этот день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. Он подчеркнул, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. На следующий день представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что БПЛА на юго-востоке Украины может использовать только специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, а стороны конфликта должны соблюдать сдержанность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что информация о применении беспилотников должна заставить задуматься всех, кто вооружает Киев.

При этом данные об использовании Украиной БПЛА не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В минобороны Украины в 2020 году сообщили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.