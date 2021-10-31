Чавушоглу призвал Киев не ассоциировать купленное оружие с Анкарой

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал страны, приобретающие вооружение у других государств, не упоминать производителя. Об этом он заявил 31 октября в эфире телеканала «Россия 1»

Министр указал, что Украина не должна ассоциировать оружие, поставленное Турцией, с Анкарой.

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — объяснил он.

По его словам, в разных странах можно столкнуться с различным оружием, произведенным в том числе и в России. Чавушоглу заверил, что в ситуации с Украиной, которая утверждает, что применила в Донбассе дрон Bayraktar турецкого производства, Анкару винить не в чем.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. 27 октября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что беспилотники на юго-востоке Украины может применять только специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и стороны конфликта в Донбассе должны соблюдать сдержанность.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что информация о применении этих беспилотников в Донбассе должна заставить задуматься всех тех, кто вооружает Киев.

При этом информацию о применении беспилотника не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В минобороны Украины в 2020 году сообщали о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии. Киев в 2019 году закупил и провел испытания аппаратов Bayraktar.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.