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Невеста Саакашвили решила повременить с поездкой в Грузию

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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси 1 октября заявил, что его и депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавету Ясько связывают близкие отношения. Сама парламентарий пока не приняла решения о ее поездке в Грузию.

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«Мы с Лизой решили всем сообщить, что мы вместе. Мы начинаем новую жизнь, новую семью», — сообщает Саакашвили на видео, которое распространила его возлюбленная.

Подпись к ролику гласит, что он был снят до отъезда Саакашвили в Грузию. Ясько в посте призвала украинские власти, а также ЕС и США защитить Саакашвили.

Однако депутат, которая находится в городе Трускавце (Львовская область Украины) на большом совещании, еще не решила, поедет ли в Грузию после задержания Михаила Саакашвили.

«Посмотрим, что будет завтра. Завтра важный день в Грузии — это выборы, и будем смотреть, что будет дальше», — приводит Telegram-канал «Политика страны» ее ответ на вопрос о поездке.

Известно, что Саакашвили состоял в браке с гражданкой Голландии Сандре Рулофс, с которой у них двое сыновей. Об их разводе не сообщалось. И она тоже пишет в соцсетях посты в его поддержку.

«Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение — на каждом референдуме! Миша победитель!» — написала в Facebook Рулофс.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Грузинский прокурор Джарджи Циклаури опроверг возможность экстрадиции Саакашвили на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию. За это время он получил гражданство страны и даже некоторое время был губернатором Одесской области.

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